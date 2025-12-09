در آستانه سالروز میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) و روز مادر ؛

تکریم مادران و همسران شهدا

به مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) و روز مادر؛ مراسم تکریم مادران و همسران شهدا در محله خزانه بخارایی تهران برگزار می‌شود.