در آستانه سالروز میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) و روز مادر ؛
تکریم مادران و همسران شهدا
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ به مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) و روز مادر ؛ مراسم تکریم مادران و همسران شهدای فراجا و شهدای خزانه بخارایی در این محله برگزار می شود. این مراسم پنجشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۱۵ در خزانه شهید بخارایی تهران , فلکه سوم عباسی , بوستان یادواره شهدا , گلزار شهدای گمنام برگزار می شود.