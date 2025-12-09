پخش زنده
رئیس اورژانس آذربایجان غربی از وقوع حادثه صاعقهزدگی در روستای «مزرعه» شهرستان سردشت و مصدومیت سه نفر در این حادثه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرزین رضازاده بابیان اینکه با اعلام این حادثه، بلافاصله نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند، گفت: این حادثه موجب مصدومیت سه نفر شده بود که هر سه نفر پس از اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و خوشبختانه در این حادثه مورد فوتی گزارش نشده است.
رضازاده با اشاره به حساسیت اینگونه حوادث، از آمادگی کامل نیروهای اورژانس استان برای پاسخگویی سریع به موارد مشابه خبر داد و بر رعایت نکات ایمنی هنگام بارشهای شدید و آذرخش تأکید کرد.