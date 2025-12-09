شهردار کرمان از همکاری موثر جمعیت هلال‌احمر و آتش‌نشانی در راستای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و بحران‌ها تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، شهردار کرمان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو و تجلیل از خانواده شهید محسن میرشکار، از هم‌افزایی و همکاری موثر جمعیت هلال‌احمر و آتش‌نشانی در راستای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و بحران‌ها تقدیر کرد.

محسن تویسرکانی، در سخنانی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو و تجلیل از خانواده شهید محسن میرشکار دانشجوی فارغ التحصیل مرکز آموزش و علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان کرمان، به نقش برجسته جمعیت هلال‌احمر و پرسنل آتش‌نشانی در حوزه امداد و نجات اشاره کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان کرمان، بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف تاکید کرد و افزود: در حوزه‌های بحران، امروز کرمان الحمدالله در سطح کشور رتبه برتر را در برگزاری مانور‌های مختلف دارد و این موفقیت‌ها مرهون تلاش‌های بی‌وقفه امدادگران داوطلب جمعیت هلال‌احمر و پرسنل آتش‌نشانی است که در مواقع بحرانی بدون هیچ چشمداشتی جانشان را به خطر می‌اندازند.

تویسرکانی همچنین با اشاره به آمادگی حداکثری دستگاه‌ها در جنگ ١٢ روزه، تصریح کرد: امیدواریم با تقویت تجهیزات امداد و نجات و استفاده از ظرفیت‌های موجود، بتوانیم حوادث را به حداقل برسانیم و نیرو‌های داوطلب و امدادگر جمعیت هلال‌احمر نیز همواره در کنار ما هستند و ایثارگری‌های آنان قابل تقدیر است.

در ، شهردار کرمان خاطرنشان کرد: آتش‌نشانی و جمعیت هلال احمر از منحصر به فردترین دستگاه‌هایی هستند که با نام ایثار و شهادت آمیخته شده است.