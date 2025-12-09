پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه: مدارس ابتدایی استان کرمانشاه فردا تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده و موافقت استاندار کرمانشاه گفت: با هدف قطع زنجیره بیماری آنفولانزا ویژه در بین کودکان و خردسالان، مهدهای کودک، پیشدبستانی و مقطع ابتدایی مدارس استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
علیرضا حیدری با بیان اینکه فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاهها فردا به روال عادی برقرار خواهد بود، افزود: از تمامی شهروندان استان درخواست می شود همچنان نسبت به رعایت توصیههای بهداشتی توجه ویژه داشته باشند و استفاده از ماسک و شستوشوی مرتب دستها را برای کنترل هرچه بهتر بیماری آنفولانزا رعایت نمایند.
وی گفت: مادران شاغل دارای فرزند در مقطع پیش دبستانی و مهد کودک، می توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت نمایند. همچنین مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی نیز می توانند با موافقت مدیر خود بصورت دورکاری فعالیت کنند.