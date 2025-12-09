به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز سه شنبه ۱۸ آذرماه تیم پرسپولیس در دیداری دشوار و پرفشار با تنها گل اوستون اورونوف در وقت‌های اضافه نیمه نخست، پیکان را شکست داد. سرخ پوشان پایتخت در نیمه نخست این بازی با مالکیت بیشتر توپ و میدان، بهتر ظاهر شدند و با وجود چند موقعیت خوب پیکان، واکنش‌های پیام نیازمند مانع از گل خوردن میهمان شد.

در نیمه دوم، پیکان با حملات پیاپی فشار زیادی وارد کرد، اما بار دیگر درخشش نیازمند و انسجام دفاعی پرسپولیس اجازه جبران را به خوروسازان نداد. اوسمار ویه‌را نیز با تعویض‌های تدافعی برای حفظ نتیجه عمل کرد و در پایان پرسپولیس با کسب سه امتیاز حساس و با ۲۲ امتیاز پیش از پایان سایر بازی‌های هفته به صدر جدول صعود کرد. پیکان هم با ۱۴ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار دارد.

با تصمیم مسئولان برگزاری این دیدار قرار بود دیدار دو تیم پرسپولیس و پیکان بدون تماشاگر برگزار شود؛ اما تعداد پر شماری از افراد پیش از آغاز بازی در کنار زمین و در حین مسابقه در سکو‌ها حضور داشتند.

ترکیب پیکان:

عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری (۷۸-ایلیا کرمی)، تبریزی (۶۱- علی خدادادی)، مهدی نجفی (۶۶-عرفان جمشیدی)، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی، فرامرزی (۶۱- میثم تیموری) و افشین صادقی

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، اوستون اورونوف (۸۶-یاسین سلمانی) احمدزاده (۸۶-رضا شکاری)، تیوی بیفوما (۷۹-علیرضا عنایت‌زاده) و علیپور (۷۰-امین کاظمیان)