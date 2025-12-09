پخش زنده
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خراسان رضوی با هدف معرفی توان علمی استان در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست نمایشگاه بین المللی مشهد امروز در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خراسان رضوی گفت: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن فردوسی برگزار می شود و علاقه مندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ عصر از دستاوردهای نوین استان بازدید کنند.
توکلیان فر اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف تجلیل از دستاوردهای پژوهشی استان و معرفی توان علمی و فناورانه مجموعه های مختلف برپا میشود و امسال در فضایی به وسعت پنج هزار و ۴۳۲ مترمربع میزبان فعالان این حوزه خواهد بود.
وی به مشارکت فعالان علمی در این دوره اشاره کرد و افزود: در این دوره شاهد حضور ۴۸ شرکت کننده از استان خراسان رضوی هستیم و همه شرکت کنندگان آخرین دستاوردها، پروژهها و فناوری های خود را در معرض دید عموم قرار می دهند.
توکلیان فر با بیان این نمایشگاه تنها محلی برای عرضه دستاوردها نیست، اظهار داد: همزمان با این نمایشگاه، رویدادها و کارگاه های آموزشی تخصصی نیز برگزار می شود که فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربه، شبکه سازی علمی و معرفی ایده های نوآورانه فراهم می آورد.
وی اظهار کرد: این رویداد بستری مهم برای معرفی توانمندی های پژوهشی استان، ایجاد ارتباط مؤثر بین پژوهشگران و بخش صنعت و در نهایت تقویت زیست بوم نوآوری خراسان رضوی محسوب می شود.