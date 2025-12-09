نخستین جشنواره ملی بازی و اسباب بازی با ارائه رباتیک برای کودکان و مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و شهرداری اراک دایر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نخستین جشنواره ملی اسباب بازی با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن تولید کنندگان اسباب بازی کشور و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: ۶۰۰ نوع اسباب بازی ایرانی در این جشنواره به کودکان ونوجوانان ارائه می‌شود.

احسان منصوری افزود: در کنار عرضه اسباب بازی ایران و ترویج فرهنگ استفاده از محصولات ایرانی به کودکان و نوجوانان فرصت بازی فکری، علمی، رباتیک برای کودکان فراهم شده است.

او ادامه داد: در این جشنواره تولید کنندگان، متخصصان بازی و اسباب بازی و روانشناسان حوزه کودک حضور دارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: این جشنواره تا ۲۱ آذر ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مجموعه شهیدان ثامنی شهرداری اراک آماده بازدید کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها است.