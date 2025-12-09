به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در ویژه‌برنامه گفت‌وگوی خبری صدا و سیمای ایلام، مدیران حوزه اقتصادی، نظارتی و صنفی درباره چرایی اختلاف میان کیفیت بالای گندم تولیدی استان و نارضایتی مردم از محصول نهایی که بر سر سفره مردم می‌رود؛ توضیح دادند و عوامل مؤثر بر این شکاف، از آموزش ناکافی خبازان تا مشکلات زنجیره آرد را تشریح کردند.

در این برنامه که با حضور مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیر نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی و رئیس اتحادیه نانوایی‌ها برگزار شد؛ «چهارشنبه‌های آرد و نان» به‌عنوان طرح جدید نظارت میدانی در شهرستان‌ها مطرح شد؛ طرحی که به گفته مسئولان، با هدف رصد فرایند تولید تا عرضه نان و شناسایی حلقه‌های مغفول این زنجیره، اجرا می‌شود.

غلامی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با اشاره به این‌که آرد و نان در استان به‌عنوان «اولویت راهبردی اقتصادی» تعیین شده است، گفت: «بهترین گندم کشور در دشت عباس تولید می‌شود و نظارت بر تبدیل گندم به آرد در کارخانه‌ها با حضور دستگاه‌های تخصصی انجام می‌شود؛ اما حلقه مفقوده، آموزش نیروی انسانی در واحد‌های نانوایی است.»

مدیر نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی نیز با تأکید بر کیفیت بالای گندم استان، افزود: «آموزش اجباری برای نانوایان تازه‌کار برقرار شده است؛ اما بخشی از نانوایان قدیمی آموزش‌های لازم را دریافت نکرده‌اند و این‌که تیم‌های نظارتی ما وزن چانه، ساعات کار و کیفیت پخت را به‌صورت مستمر کنترل می‌کنند.»

کاظم‌زاده اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۹۶۳ بازرسی انجام و ۲۹۲ پرونده تخلف به تعزیرات ارسال شده است.

شیری، رئیس اتحادیه نانوایی‌ها؛ اما وجود «ضایعات در برخی محموله‌های گندم» و «عدم تناسب نوع آرد با نوع نان» را از عوامل مؤثر بر افت کیفیت خواند و گفت: «قیمت پایین نان باعث خروج نیرو‌های متخصص از صنف شده و نانوایی‌ها ناچار به استفاده از نیروی کار ارزان و کم‌تجربه می‌شوند.»

در ادامه و در ارتباط تلفنی، باباخانی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، ضمن تأیید یک مورد بازگشت گندم به‌دلیل ناخالصی؛ ادعای «کیفیت پایین آرد» را رد کرد و گفت: «آزمایش‌های مرکز پژوهش غلات کشور، کیفیت آرد ایلام را تأیید می‌کند و نمونه‌برداری‌ها با استاندارد‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ انجام می‌شود.»

غلامی در بخش دیگری با اشاره به موضوع قیمت نان، اظهار کرد: «استان ایلام دو سال از استان‌های همجوار در اصلاح قیمت نان عقب بود و مستندات لازم برای بازنگری قیمت ارسال شده است؛ تا قیمت نان متناسب با استان‌های همسایه تعیین شود.»

کاکاخانی، معاون نظارت سازمان صمت نیز با اشاره به ۸۵۸ بازرسی این سازمان، خاطرنشان کرد: «طبق قانون، سیاست‌گذاری و نظارت اصلی در حوزه آرد و نان برعهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ اما صمت نیز در قالب گشت‌های مشترک همکاری می‌کند.»

ایلام از استان‌های مهم تولیدکننده گندم کیفی در کشور است و بخش قابل توجهی از گندم تولیدی آن در صنایع آرد استان مصرف می‌شود.

با وجود تأکید مسئولان بر سلامت زنجیره تولید تا توزیع، طی سال‌های اخیر گلایه‌هایی درباره کیفیت نان مطرح شده است.

طرح «چهارشنبه‌های آرد و نان» در صدد است؛ تا با حضور میدانی دستگاه‌های اجرایی، مشکلات این زنجیره را شناسایی و اصلاح کند؛ موضوعی که همچنان نیازمند هم‌افزایی صنفی، آموزشی و نظارتی است.