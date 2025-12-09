به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در دهمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع لرستان در سالن جلسات مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد مالی استان، اظهار کرد: از کل درآمد‌های عمومی پیش‌بینی شده برای استان، معادل ۸۲ درصد تا پایان هشت ماه سال جاری محقق شده است.



سمانه حسن‌پور با اشاره به اینکه این رقم نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است گفت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد بوده است.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: همچنین سهم استان از درآمد‌های مالیاتی در هشت ماه سال جاری، ۷۸ درصد تحقق‌یافته است که رقمی معادل ۲ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان است.



حسن‌پور با اشاره به فاصله تا تحقق کامل درآمد‌های مصوب سالانه، بر لزوم تلاش بیشتر دستگاه‌های مرتبط با وصول درآمد‌ها تأکید کرد.