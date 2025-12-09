به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: محیط‌ بانان مستقر در پناهگاه حیات‌ وحش شیراحمد در حین گشت و پایش در منطقه شیراحمد متوجه حضور شکارچیان می شوند.

فربد هومن افزود: محیط بانان بدون معطلی به سمت شکارچیان متخلف حرکت می کنند و پس از شناسایی آنها پس از ۲ ساعت عملیات تعقیب، گریز و درگیری و شلیک شکارچیان به سمت محیط بانان، متخلفان متواری و محیط بانان موفق به ضبط سه راس لاشه آهو می شوند.

وی عنوان کرد: مستند سازی و تشکیل پرونده تخلف شکارچیان فراری انجام شده است و با حکم مقام قضایی در اسرع وقت دستگیر و راهی زندان خواهند شد.

هومن از عموم مردم، همیاران و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه تخلف زیست‌ محیطی، مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌ بانی، پاسگاه انتظامی و یا شماره ۴۴۴۴۹۳۰۳ و سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط‌ زیست استان گزارش کنند.

سبزوار یکی از مناطق با تنوع زیستی بالا در کشور است که گونه های ارزشمند و در خطر انقراضی همچون یوزپلنگ، پلنگ، کاراکال و دیگر گربه سانان وحشی و نیز گونه های حفاظت و حمایت شده مثل آهو، قوچ و میش وحشی، کل و بز و پرندگان و خزندگان گوناگونی را در مناطق خود دارد.