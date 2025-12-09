به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران در شیراز رو در روی هم قرار می‌گیرند.

این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه پارس شیراز آغاز می‌شود.

چادرملو در فصل جدید فراتر از حد انتظار ظاهر شده و توانسته در بین مدعیان برای خود موقعیتی ویژه دست‌وپا کند.

شاگردان سعید اخباری بعد از کسب چهار برد متوالی در لیگ برتر و جام حذفی، در ۲ بازی اخیر مقابل تراکتور و ذوب‌آهن فقط یک امتیاز گرفته‌اند. با این وجود همچنان چادرملو در جمع تیم‌های بالانشین جدول است و می‌تواند موقعیت خود را تثبیت کند.

چادرملو تجربه کسب ۳ برد پیاپی مقابل فجرسپاسی در لیگ یک را دارد و حالا در اولین رویارویی لیگ برتری ۲ تیم به دنبال تداوم این پیروزی‌ها است.

اردکانی‌ها هم اکنون با ۱۸ امتیاز در جایگاه پنجم جدول حضور دارند و شیرازی‌ها هم ۱۵ امتیازی بوده و در رده نهم ایستاده‌اند.