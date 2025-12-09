پخش زنده
امروز: -
بانک مرکزی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان ایلام را پنجاه درصد افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جانشین کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان؛ در خصوص افزایش پنجاه درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: با پیگیریهای استاندار و مکاتبه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان؛ این تصمیم اتخاذ و اجرا شده است.
امید بیگی اضافه کرد: این مصوبه، نقش مؤثری در کاهش صف زوجهای منتظر وام ازدواج خواهد داشت.
محمدرضا تردست، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هم گفت: از ابتدای امسال، هفت هزار زوج، متقاضی تسهیلات ازدواج بودهاند که سه هزار و ششصد و نه نفر از آنها تسهیلات دریافت کردهاند.