به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جانشین کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان؛ در خصوص افزایش پنجاه درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: با پیگیری‌های استاندار و مکاتبه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان؛ این تصمیم اتخاذ و اجرا شده است.

امید بیگی اضافه کرد: این مصوبه، نقش مؤثری در کاهش صف زوج‌های منتظر وام ازدواج خواهد داشت.

محمدرضا تردست، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هم گفت: از ابتدای امسال، هفت هزار زوج، متقاضی تسهیلات ازدواج بوده‌اند که سه هزار و ششصد و نه نفر از آنها تسهیلات دریافت کرده‌اند.