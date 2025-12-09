به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دکتر فریدون رحمانی گفت: آنفلوانزا یک بیماری تنفسی است که عامل آن ویروس می‌باشد، این ویروس در سه نوع B، A و C به شدت واگیردار است و از طریق ترشحات تنفسی، سرفه و عرصه و یا اشیاء به فرد سالم سرایت و انتقال می‌یابد.

وی افزود: ویروسی که در فصول سرد سال مثل پاییز و زمستان شیوع می‌یابد و هر چند سال یکبار با تغییر کوچک در آنتی ژن‌ها ظاهر می‌شود.

دکتر رحمانی درخصوص اپیدمی بیماری تنفسی در شرایط کنونی با تاکید بر اینکه همچنان پیشگیری بهتر از درمان است افزود: در صورت مواجه با افراد بیمار بهترین راه رعایت فاصله یک و نیم متری، استفاده از ماسک، شست شوی مداوم دست ها، اجتناب از حضور در جامعه و مراکز شلوغ و پرهیز از روبوسی و دست دادن است.

وی توصیه کرد: افراد مبتلا به بیماری به دو تا سه روز استراحت و استعلاجی در منزل نیاز دارند بطوری که هیچگونه فعالیت بدنی نداشته باشند و استراحت مطلق کنند.

دکتر رحمانی تغذیه و مصرف مایعات مثل سوپ، ابمیوه، مرکبات، ترکیبات غذایی ساده را در تقویت سیستم ایمنی و بهبود بیماری موثر دانست.

وی یادآور شد: در ۵ روز اول، بیماری کاملا ویروسی است و باید از مصرف خودسرانه انتی بیوتیک‌ها بصورت جدی خودداری شود و اغلب دارو‌های تب بر، ضد سرفه و ضد ویروسی از سوی پزشک تجویز می‌شود.

متخصص عفونی اظهار کرد: کودکان زیر ۶ سال، افراد بالای ۶۵ سال، بانوان باردار، افراد داری نقص سیستم ایمنی و یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری‌های قلب، کبدی، کلیوی و یا دچار سوء تغذیه و تحت شیمی درمانی در معرض عوارض جدی و خطرناک آنفلوانزا هستند.

وی گفت: اگر چه در بیماری ممکن است همه علایم ظاهر نشود، اما تب ناگهانی، بدن درد، گلو درد، ضعف و بی حالی، سرفه و ابریزش بینی و ... از علایم این بیماری است.

دکتر رحمانی یادآور شد: این بیماری حداقل بین یک تا ۵ روز دوره کمون دارد و دوره نقاهت نیز یک هفته تا ۱۰ روز با ضعف و خستگی بدنی ادامه دارد.