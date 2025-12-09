بانوی یزدی با تلاش و پشتکار توانسته حرکت چرخ‌های یک واحد نساجی را روان کرده و تحولی شگرف در فعالیت کارخانه به وجود آورد.

رونق تولید و کارآفرینی به همت بانوی یزدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانشیان، بانوی کارآفرینی که از سال ۱۳۹۹ مدیرعامل یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی یزد است. وی هم تحصیلاتی مرتبط با صنعت دارد و هم پدر و پدر بزرگش از موسسان صنعت فرش یزد بوده‌اند.

روزانه ۱۰ تا ۱۵ تن انواع نخ مورد استفاده در صنعت فرش، موکت، روفرشی و جاجیم کشور در این واحد تولید می‌شود و در یزد و برخی استان‌ها موجب حرکت صنایع بزرگ نساجی شده است.

وی به همراه ۳۵ نفر در این واحد تولیدی مشغول به فعالیت بوده و با وجود مشکلات، کمر همت بسته و با اراده‌ای مصمم محصولاتی با کیفیت تولید می‌کند که طرفداران زیادی دارد.

دانشیان، یک دختر و یک پسر ۲۰ و ۲۴ ساله دارد که پسرش نیز راه و روش او را برگزیده و در این واحد صنعتی مشغول است.

این بانوی کارآفرین عضو هیئت مدیره کانون زنان بازرگان اتاق بازرگانی استان است و می‌کوشد با تشویق بانوان، حضورشان را در عرصه‌های تولید و صنعت بیشتر کند.