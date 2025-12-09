به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرکلانتر شرق مشهد گفت: با سرعت عمل ماموران کلانتری میرزا کوچک خان مشهد زورگیر حرفه ای در کمتر از ۳ ساعت پس از ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ سلیمان موذن افزود: متهم که در آخرین سرقت با تهدید چاقو، یک گوشی تلفن همراه را زورگیری کرده بود در تحقیقات اولیه تاکنون به پنج فقره زورگیری تلفن همراه از شهروندان اعتراف کرده است.

