به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی شرکت گاز استان، به اطلاع مشترکین گاز شهری می‌رساند جریان گاز مشترکین ضلع جنوبی بلوار دانشجو، حدفاصل بلوار دانشگاه و بلوار بزرگمهر، بلوار بزرگمهر، حدفاصل بلوار دانشجو و بلوار شهید رنجوری مقدم، بلوار سرحد (خلیج فارس)، حدفاصل میدان دکتر حسابی و خیابان مهارت، بلوار جمهوری، حد فاصل میدان دکتر حسابی و بلوار بزرگمهرخیابان مهارت و پارک علم و فناوری روز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت هشت صبح تا ۱۲ قطع خواهد بود.