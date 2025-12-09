معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: نمایشگاه اکسپو کیش فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ایران است.

نمایشگاه اکسپو کیش، فرصت معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی

نمایشگاه اکسپو کیش، فرصت معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد صادق قنادزاده، گفت: این رویدادها بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور و پیوند دادن ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

او با اشاره به شعار سال با نام سرمایه‌گذاری برای تولید، گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی نقش مهمی در رونق تولید ملی دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اهمیت نمایشگاه‌ها به‌عنوان محل معرفی توانمندی‌های ایران، گفت: سازمان توسعه تجارت با توجه به مأموریت خود در حوزه تجارت خارجی، تمرکز ویژه‌ای بر برگزاری رویداد‌های نمایشگاهی داخلی و بین‌المللی دارد.

محمد صادق قنادزاده، گفت: بازاریابی مقصد و شناسایی شرکای تجاری از کشور مقصد، یکی از سیاست‌های اصلی است و تلاش شده این نگاه در این رویداد نیز دنبال شود.

او درباره برنامه‌های مشترک با مناطق آزاد، افزود: مجموعه‌ای از همکاری‌های مشترک در حوزه تجارت خارجی با مناطق آزاد کشور در حال پیگیری است و می‌تواند مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات را تقویت کند.

قنادزاده، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و بسته‌های سرمایه‌گذاری ارائه‌شده، این نمایشگاه به دستاورد‌های ارزشمند و شایسته‌ای برای کشور منجر شود.