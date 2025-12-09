کاهش موارد ابتلا به آنفلوانزا در قزوین؛ همچنان بالاتر از سطح هشدار
کارشناس مسئول بیماریهای تنفسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعلام کرد: با وجود کاهش نسبی موارد مثبت آنفلوانزا پس از تعطیلی مدارس و دانشگاهها، میزان ابتلا در استان همچنان بالاتر از سطح هشدار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
؛ قندیان در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ اظهار داشت: بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، به طور میانگین ۲۲ درصد نمونههای بیماران تنفسی در جهان مثبت میشوند و در برخی کشورهای نیمکره شمالی مانند چین و عربستان این رقم بالای ۳۰ درصد است. در ایران حدود ۱۶ درصد بیماران با علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه میکنند که ۳۴ درصد نمونههای آنان مثبت گزارش شده است.
وی افزود: در استان قزوین حدود ۲۲ درصد بیماران با علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردهاند و کمتر از ۱۰ درصد، یعنی حدود ۷ درصد دانشآموزان مدارس دارای علائم تنفسی بودهاند.
به گفته او، تصمیمات کارگروه بحران و سلامت استان در خصوص تعطیلی مدارس و دانشگاهها طی هفته گذشته موجب کاهش مراجعات و موارد مثبت شده است، هرچند میزان ابتلا به آنفلوانزا همچنان بالاتر از سطح هشدار قرار دارد.
قندیان با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون گفت: تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروههای پرخطر از جمله مادران باردار و کودکان دارای بیماریهای زمینهای توصیه میشود و ایمنی آن حدود دو هفته پس از تزریق حاصل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد واکسن در مراکز خدمات جامع سلامت استان موجود است.
این کارشناس در پایان از مردم خواست برای پیشگیری از ابتلا، استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در تجمعات، رعایت فاصله فیزیکی، شستوشوی مکرر دستها و اجتناب از روبوسی و دست دادن را جدی بگیرند تا روند کاهشی بیماری ادامه یابد.