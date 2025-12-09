به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوسمار ویرا، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری یک به صفر مقابل پیکان گفت: همیشه خیلی خوب است که با برد به نشست خبری بیاییم، اما باید در برخی نقاط خودمان را تقویت و در بحث هجومی بهتر عمل کنیم. با تقویم فشرده‌ای که داریم با ۲ یا ۳ روز تمرین نمی‌شود خودمان را با تیم‌های مختلف وفق بدهیم. وقت برای اینکه استراتژی خودمان را پیاده کنیم کم است.

سرمربی پرسپولیس افزود: می‌دانستیم بازی سختی داریم و برای همین از بازیکنانی که فشار بدنی کمتری روی آنها بود استفاده کردیم و به آنها به خاطر عملکرد خوبشان تبریک می‌گویم. می‌دانستیم حریف چه تاکتیکی دارد و بر اساس آن برنامه ریزی داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: در نیمه اول به خاطر دفاع فشرده پیکان کار هجومی آنطور که می‌خواستیم پیاده نشد، اما کنترل بازی بیشتر دست ما بود. در نیمه دوم سعی در گرفتن پشت دفاع حریف داشتیم، اما از موقعیت‌های مختلفی که داشتیم استفاده نکردیم و تنها یک گل به ثمر رساندیم.

او درباره از دست رفتن موقعیت‌های متعدد پرسپولیس گفت: تقویم فشرده باعث شد نتوانیم خیلی تاکتیک خودمان را پیاده کنیم. حرکت آخر برای به ثمر رساندن گل خیلی مهم است. ۱۰ دقیقه آخر بازی هیجانی بود.

اوسمار درباره بحث جذب نژادحسینی و اینکه روی او نظر داشته یا خیر و همچنین شایعه اضافه شدن سید جلال حسینی به کادر فنی اظهار کرد: تا نیم فصل ۳ بازی مانده و هنوز وقت داریم. سید جلال حسینی دوست خوب من است و با او صحبت می‌کنم. تمرکز من فعلا فقط روی بازی‌های تیم است.

وی درباره اینکه آیا قبول دارد پرسپولیس زیبا بازی نمی‌کند؟ گفت: پرسپولیس مثل بقیه تیم‌ها بازی می‌کند. سالی که اینجا بودم اختلاف امتیازات صدر جدول از الان بیشتر بود. فایده ندارد که خوب بازی کنید و امتیاز نگیرید. ما دنبال این هستیم که امتیازات را جمع کنیم و قهرمانی را به هواداران تقدیم کنیم.

اوسمار درباره برد پرسپولیس مقابل پیکان و عملکرد پیام نیازمند گفت: پیام سری قبل که اینجا بودم کارش را دنبال و همیشه او را تحسین می‌کردم. کار دفاعی فقط مربوط به ۳ یا ۴ نفر نیست و مربوط به دراوزاه بان هم هست. از پیام خیلی راضیم و او علاوه بر عملکرد خوب درون دروازه خوب هم بازی‌سازی می‌کند.

وی درباره عملکرد یاسین سلمانی نیز خاطرنشان کرد: اعتماد کردن مثل صندلی است که روی آن نشستید و اگر یک پایه آن بشکند به زمین می‌افتید. همیشه هم مربی و هم بازیکن باید به هم اعتماد کنند. مربی هم باید اعتماد خود را به بازیکن نشان بدهد. فعلا برای تیم فصل بازیکن خروجی نداریم و فقط جای دو بازیکن خالی در فهرست داریم که احتمالا استفاده خواهیم کرد.