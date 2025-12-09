به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژه‌های خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواست‌ها شده‌اند.

شهروندان از روند کند شانه سازی جاده در خضرآباد، دیوار نیمه ساز و حادثه ساز در مهریز و نبود سرویس بهداشتی در نارین قلعه مهریز گلایه داشته و تصویری هم از وضعیت عجیب حمل بار در شهر ارسال کرده‌اند.

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اشکذر: راننده بلدوزر مجبور است سنگ‌های بزرگ را زیر خاک‌ها مدفون کند که زمان بر است ولی برای تامین ایمنی شهرستان در حال پیگیری مداوم این طرح هستیم.

شهرداری مهریز: صورتجلسه‌ای در حضور دادستان تنظیم شد تا مسائل قانونی پیگیری شود و دیوار بیمارستان را احداث کنیم.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میبد: طرح ویژه‌ای با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در حال انجام است تا سرویس بهداشتی دائمی در این مکان ساخته شود.