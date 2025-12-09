به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه الزهرا (س)، ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان مددجو در اهواز اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری اهواز گفت: به مناسبت ایام میلاد باسعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان مددجو در شهرستان اهواز اهدا شد.

علی بویری با اشاره به اینکه از جمله اقلام این جهیزیه‌ها، یخچال، تلویزیون، فرش و دیگر لوازم ضروری زندگی است، افزود: این ۱۱۰ سری جهیزیه توسط موسسه خیریه باران مهر علوی و خیران تهیه و اهدا شده است.