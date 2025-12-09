

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید دقیقی در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر پیکان مقابل پرسپولیس افزود: قبل از بحث فنی از مدیریت پاس قوامین برای میزبانی از این بازی تشکر می‌کنم. بازی خیلی خوبی بود و بچه‌های ما از دقیقه یک تا پایان بازی می‌توانستند بازنده نباشند. موقعیت‌های خوبی داشتیم که سیو‌های نیازمند نگذاشت به گل برسیم.

دقیقی عنوان کرد: گل حریف نیز به خاطر اشتباه ما و کیفیت فنی اورونوف به دست آمد. در نیمه دوم به جز ۵ دقیقه اول تا پایان بازی یک طرفه بود و کنترل بازی را در دست داشتیم.

وی افزود: پرسپولیس تیم بزرگی است و هر دفعه که اشتباه کنید به گل می‌رسند و به آنها تبریک می‌گویم. اگر بازیکنان به مواردی که گفتیم با دقت عمل می‌کردند قطعا شکست نمی‌خوردیم.

سرمربی پیکان گفت: در یکی دو صحنه شرایطی داشتیم که روی دروازه حریف توپ را از دست دادیم. سر صحنه گل نیز کامل آنالیز کرده بودیم، اما دفع توپ بازیکن ما ناقص بود. پرسپولیس فقط تک موقعیت‌هایی داشت. ما خیلی موقعیت‌های خوبی داشتیم که در هر دو نیمه به گل برسیم. بازیکنان من تلاش خود را کردند و از آنها تشکر می‌کنم. به جز صحنه گل چیز دیگری از اورونوف ندیدیم.

وی درباره داوری نیز اظهار داشت: درباره صحنه پنالتی می‌شود بحث کرد که بود یا نبود. عرب براقی داور خوبی است و نام تیم‌ها برای او مهم نیست، اما در یکی دو صحنه می‌شد کارت زرد بدهد. در مجموع از عملکرد تیم داوری رضایت داریم.

دقیقی درباره حرص خوردن‌های کنار زمین گفت: از بازیکنی که اشتباه کند و بگوید ببخشید متنفرم در حالی که بار‌ها گفته بودیم چه کار کنند. وقتی توپ را از کنار یا وسط می‌برید بازیکنان خلاق حریف از آن استفاده می‌کنند. اگر اشتباهات فردی نبود خیلی بهتر سوار بازی می‌شدیم. بازیکن می‌گوید ببخشید، چه چیزی را ببخشم؟ به هر حال بازیکنان ما جوان هستند و از آنها تشکر می‌کنم.

سرمربی پیکان در پایان گفت: دوست داشتیم بازی با تماشاگر در قائمشهر باشد. نوع فوتبال تیم من با حضور تماشاگر بهتر می‌شود، چون همه بازی در هیجان است. ما در کل این بازی سعی کردیم بازی را پرس کنیم و بالا نگه داریم. بحث من این بود که حالا که تماشاگر آمده دیگر تشویق نکنند و به عنوان بیننده فقط حضور داشته باشند. البته چند دقیقه‌ای تشویق کردند که ایرادی ندارد.