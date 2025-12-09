پخش زنده
مراسم پنجمین سالگرد تدفین شهیدان گمنام در گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، ایثارگران، خانوادههای معظم شاهد، مدیران و کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مراسم پنجمین سالگرد تدفین شهیدان گمنام در این شرکت برگزار شد.
در این مراسم بهمن شهریاری، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان در سخنانی با اشاره به مجاهدتهای رزمندگان اسلام بر معرفی هر چه بیشتر این حماسهها به نسل جوان تاکید کرد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران در دوران دفاع مقدس ۵۸ شهید والامقام را تقدیم کرده است.