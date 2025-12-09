در نشست تعاملی دادستانی تهران و رئیس سازمان امور مالیاتی دریافت بیش از یک و نیم میلیارد صورت حساب مالیاتی، الکترونیکی اعلام شد؛ اقدام سازمان امور مالیاتی که دادستان از آن تشکر کرد.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: با ورود نماینده دستگاه قضائی در ۲۵ استان در سال ۱۴۰۳ شاهد وصول ۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور بودیم که این رقم در ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ نیز ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.