فرمانده انتظامی مراغه از شناسایی و دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز حیات وحش و کشف ۲ قبضه اسلحه شکاری از آنها در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ توحید فارسی با بیان اینکه ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی مراغه در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت چند شکارچی به صورت غیرمجاز در ارتفاعات سهند پیگیر موضوع شدند گفت: این امر به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و ماموران این مجموعه با همکاری اداره حفاظت محیط زیست به محل مورد نظر اعزام و شکارچیان را حین برگشت از ارتفاعات سهند دستگیر کردند.

وی گفت:از شکارچیان متخلف دو لاشه خرگوش کشف شد.

سرهنگ فارسی با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمان به مراجع قضایی از برخورد قاطع پلیس در مواجهه با شکارچیان غیرمجاز خبر داد و از مردم شهرستان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در این زمینه مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰به پلیس اعلام کنند.