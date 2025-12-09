پخش زنده
«عبدالله بهزادی»، پدر شهید والامقام «جلال بهزادی» از اهالی روستای مرادآباد بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت، پس از سالها صبوری و فراق، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست
.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان درگذشت پدر شهید والامقام «جلال بهزادی» از منطقه مرادآباد بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت، بار دیگر یاد و خاطره شهیدان و خانوادههای صبور و ایثارگر آنان را زنده کرد.
مرحوم «عبدالله بهزادی» در طول عمر با برکت خود، از چهرههای مؤمن، انقلابی و از خانوادههای معزز شهدا بود که با صبر و ایمان مثالزدنی، سالها یاد فرزند شهیدش را زنده نگه داشت.
پیکر آن مرحوم قرار است با حضور خانواده معظم شهدا، مردم مؤمن و مسئولان محلی در زادگاهش تشییع و به خاک سپرده شود