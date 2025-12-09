مدیرکل صدا و سیمای ایلام در آستانه ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به دیدار مادر شهیدان پیرحیاتی رفت.

تجلیل از زنانی که در شرایط سخت، نیمه مردانه اشان را پررنگ‌تر، ترسیم کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ناصر بهرام گفت: امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی مرهون تربیت دینی و انقلابی مادرانی است که فرزندانی رشید، باایمان و اهل جهاد را پرورش داده‌اند.

وی همچنین در نشست با جمعی از بانوان فرهیخته استان ایلام، با تبیین جایگاه ویژه زنان در جامعه تصریح کرد: رسانه استانی، تمام تلاش خود را برای معرفی زنان موفق به کار گرفته است.

در ادامه این نشست، صفورا جست‌و‌جو، مدیرکل امور بانوان استانداری به نمایندگی از بانوان استان از تلاش‌های صدا و سیمای استان ایلام در تولید برنامه‌های مرتبط با حجاب و عفاف قدردانی کرد.

ناصر بهرام امروز در جمع بانوان شاغل و بازنشسته استان ایلام هم، نقش آفرینی زنان شاغل در رسانه به خصوص رسانه ملی را ارزشمند دانست و گفت: نمونه بارز اثرگذاری بانوان در شرایط حساس کشور، خلوص نیت و حضور باصلابت سحر امامی بود که توانست در دوران جنگ ۱۲ روزه، ندای حق را طنین‌انداز کند.