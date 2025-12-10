به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استان در نشستی با مسئولان شهرستان تیران و کرون علاوه بر قدردانی از تلاش‌های کارکنان، خدمت صادقانه به مردم را وظیفه‌ای ارزشمند برشمرد و پیروزی‌های ملی را مرهون همدلی و ایستادگی مردم و مسئولان دانست.

اکبر صالحی همچنین با اشاره به انتخابات پیش رو، بر ضرورت آمادگی کامل مجموعه‌های تحت مدیریت برای برگزاری مطلوب این رویداد مهم تأکید کرد.

رایزنی با مسئولان قضایی، انتظامی و نظامی، نشست مشترک با رئیس دادگستری، دادستان، فرمانده انتظامی و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان از دیگر برنامه های این سفر بود.

در این نشست همچنین موضوعات مرتبط با مسائل قضایی، انتظامی و بسیج شهرستان بررسی و بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی به منظور ارتقای سطح خدمات به مردم، تأمین امنیت، عدالت اجتماعی و نظم عمومی تأکید شد.

حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا اختتامیه این سفر، با دیدار صمیمانه معاون استاندار و هیئت همراه با مادران و همسران شهدای شهرستان همراه بود. این مراسم که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر برگزار شد، فرصتی برای تجلیل از مقام والای شهدا و نقش بی‌بدیل خانواده‌های آنان در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت بود.

در این دیدار بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهدا و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی تأکید شد.