با هدف ترویج دانش علوم زمین به دانش آموزان

افتتاح نمایشگاه علوم زمین در آران و بیدگل ‌

نمایشگاه تخصصی علوم زمین با اهداف علمی و آموزشی، در فرهنگسرای شهروند آران و بیدگل افتتاح شد.