نمایشگاه تخصصی علوم زمین با اهداف علمی و آموزشی، در فرهنگسرای شهروند آران و بیدگل افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار آران وبیدگل در آیین افتتاح این رویداد گفت:هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج دانش علوم زمین و تقویت آموزش پایه دانش آموزان است.
محسن صانعی افزود:برپایی این نمایشگاه گامی در حمایت از فعالیتهای پژوهشی و ایجاد انگیزه علمی در میان دانشآموزان است..
انجمن زمینشناسی شهرستان به عنوان نهادی علمی که از سال ۱۳۹۱ فعال است، پشتوانه آموزشی این رویداد محسوب میشود.