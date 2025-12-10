پخش زنده
۸ هزار فروشگاه در مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک برای دهکهای اول تا سوم در سراسرا استان به طرح ملی کالابرگ الکترونیک متصل هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت : مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک ویژه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهکهای یک تا سه، در سراسر استان در حال اجراست.
رضا برزوئیان افزود : در این مرحله هر نفر ۶۲۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ دریافت میکند که صرف خرید ۱۱ قلم کالا در سه گروه کالایی پروتئینی، لبنیات و خواربار خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۸ هزار فروشگاه فعال درسراسر استان اصفهان، به سامانه کالابرگ الکترونیک متصل هستند و شهروندان میتوانند با مراجعه به این فروشگاهها برای خرید اقلام مشمول طرح اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر پیامکها و لینکهای جعلی مرتبط با این طرح، یادآور شد: اطلاعات دقیق و اخبار رسمی تنها از طریق پایگاههای اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رسانههای معتبر منتشر میشود.