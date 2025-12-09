پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: از ابتدای موج آنفولانزا تاکنون ۲۱ بیمار در مراکز درمانی بابل بستری شدند که ۱۵ نفر ترخیص شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دکتر حسین قربانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به روند افزایشی موارد ابتلا به آنفولانزا در منطقه گفت: با توجه به تغییرات فصلی و افزایش مراجعات بیماران با علائم تنفسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل طی روزهای اخیر سطح هشدار را فعال کرده و وضعیت را بهصورت مستمر رصد میکند.
وی افزود: از شروع موج آنفولانزا تاکنون ۲۱ مورد بستری در بیمارستانهای بابل ثبت شده است؛ خوشبختانه با اقدامات درمانی مناسب، ۱۵ بیمار بهبود یافته و مرخص شدند، اما ۶ بیمار همچنان در بخشهای درمانی تحت مراقبت هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با تأکید بر اهمیت هوشیاری خانوادهها گفت: افزایش علائم مشابه سرماخوردگی در کودکان و نوجوانان نشاندهنده گردش گسترده ویروس است. ضروری است خانوادهها علائم جدی را نادیده نگیرند و از خوددرمانی، بهویژه مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک، پرهیز کنند.
دکتر قربانی با اشاره به نقش پیشگیری در کنترل بیماری افزود: استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ، شستوشوی مکرر دستها، پرهیز از حضور غیرضروری در تجمعات و توجه ویژه به وضعیت سلامت کودکان ۶ تا ۱۴ سال—که بیشترین گروه مبتلا در کشور هستند—از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در پایان تأکید کرد: مردم هرگونه علائم شدید مانند تب ناگهانی، سرفه خشک، درد عضلانی یا ضعف شدید را جدی بگیرند و در صورت لزوم به پزشک خانواده یا مراکز خدمات سلامت مراجعه کنند. رعایت این توصیهها میتواند از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری کند.