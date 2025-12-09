بارش شدید برف در محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی از بارش برف در تمامی محورهای مواصلاتی استان و یخ زدگی برخی محورها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ حبیب آبراهه اظهار داشت:با توجه به بارش برف شدید در کلیه محورهای استان آذربایجان شرقی به خصوص آزادراه پیامبر اعظم (ص) رعایت احتیاط بیشتر توسط رانندگان و استفاده از زنجیر چرخ امری ضروری بوده و مردم از سفرهای غیر ضروری خودداری نمایند.
وی تاکید کرد: رانندگان برای تردد باید از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو خود مطمئن و به همراه خود پوشاک گرم و غذای کنسرو شده، زنجیر چرخ و سوخت کافی داشته باشند و حتیالامکان از سفرهای غیرضروری خودداری نموده و تردد کشندههای تک محور در آزار راه تبریز به تهران پیامبر اعظم (ص) به جهت بارش برف و باران تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد.
رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: رانندگی در شرایط برفی و لغزنده بودن جادهها یکی از عوامل مهم واژگونی و تصادفات رانندگی است و رانندگان برای پیشگیری از حوادث ناگوار ضمن حرکت با سرعت مطمئنه فاصله طولی را رعایت و از توقف و شتاب و تغییر جهت ناگهانی پرهیز کنند و قبل از سفر وضعیت جادهها را از شماره تلفن ۱۱۰ و تلفن گویای ۱۲۰ راهور و ۱۴۱ امداد جادهای استعلام نمایند.