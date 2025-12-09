

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دولت در اصلاحیه‌ای به مصوبه خود، خودرو‌های نوشماره‌ای که قیمت کارخانه‌ای آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد را از حذف سهمیه‌های ۱۵۰۰ تومانی و ۳ هزار تومانی مستثنی کرد؛ و بر این اساس، تمام خودرو‌های صفر تولید داخل که قیمت کارخانه‌ای آن زیر یک میلیارد تومان هستند، از سهمیه بنزین یارانه‌ای و آزاد در کارت سوخت شخصی بهره‌مند شوند.

بر این اساس منظور از خودرو‌های نوشماره، فقط خودرو‌های سواری شخصی ساخت داخل است که برای نخستین‌بار سند مالکیت آنها صادر شده و در سند مربوطه کشور سازنده ایران درج شده باشد.

خودرو‌های که قیمت کارخانه‌ای بیش از یک میلیارد تومان دارند، همچنان مشمول این سهمیه نخواهند بود و سوخت آنها بر مبنای نرخ ۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.