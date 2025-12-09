پخش زنده
خودروهای نوشماره کمتر از یک میلیارد تومان با هدف حمایت از اقشار متوسط جامعه مشمول سهمیه بنزین شدند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دولت در اصلاحیهای به مصوبه خود، خودروهای نوشمارهای که قیمت کارخانهای آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد را از حذف سهمیههای ۱۵۰۰ تومانی و ۳ هزار تومانی مستثنی کرد؛ و بر این اساس، تمام خودروهای صفر تولید داخل که قیمت کارخانهای آن زیر یک میلیارد تومان هستند، از سهمیه بنزین یارانهای و آزاد در کارت سوخت شخصی بهرهمند شوند.
بر این اساس منظور از خودروهای نوشماره، فقط خودروهای سواری شخصی ساخت داخل است که برای نخستینبار سند مالکیت آنها صادر شده و در سند مربوطه کشور سازنده ایران درج شده باشد.
خودروهای که قیمت کارخانهای بیش از یک میلیارد تومان دارند، همچنان مشمول این سهمیه نخواهند بود و سوخت آنها بر مبنای نرخ ۵ هزار تومان محاسبه میشود.