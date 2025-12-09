در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر ،چشم انداز توسعه استان گلستان ، ظرفیت ها و موانع آن با حضور معاون اقتصادی استاندار گلستان ،نماینده مرم گرگان و آق قلا در مجلس و اجرای قالیباف بررسی شد.

بررسی چشم انداز توسعه استان گلستان ، ظرفیت ها و موانع در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه کشاورزی بودن اقتصاد استان گلستان از قبل از تشکیل استان گفت: این سابقه اقتصادی بعد از جدا شدن گلستان از مازندران به علت توسعه نیافتن صنعت و بخصوص صنایع تبدیلی همچنان ادامه پیدا کرد.

رمضانعلی سنگدوینی، با شاره به اینکه استان گلستان قبلا قطب کشت پنبه کشور بود افزود: کشت ۲۵۰ هزار هکتار پنبه استان گلستان را به تامین کننده پنبه مواد اولیه کارخانجات نساجی کشور از جمله مازندران و کرمان تبدیل کرده بود که باید دوباره به سمت همین روش برگرشت.

وی تولید ۷۲ نوع محصول و تامین امنیت غذایی ۳۰ تا ۴۰ روز کشور را فرصت مناسبی برای جلوگیری از خام فروشی محصولاتی مانند گندم دانست و گفت: چون گلوتن گندم گلستان در کشور اول است برای آمیختن با گندم سایر نقاط کشور از استان خارج می‌شود در حالی که بسیاری از کارخانجات آرد استان به نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند.

عبدالعلی کیانمهر معاون اقتصادی استاندار گلستان هم تکمیل نبودن زنجیره‌های تولید محصولات استان از جمله پنبه را علت کاهش کشت آن دانست و افزود: سود آوری کشت محصولات پر آب بر همچون شالی نیز مزید بر علت شده است تا کشاورز رقبتی به رعایت الگوی کشت نداشته باشد.

سنگدوینی علت رغبت نداشتن کشاورز به رعایت الگوی کشت را نبود بهره وری در کشت محصولاتی مانند گندم بیان کرد که می‌توان با تامین بذر‌های مرغوب و توسعه آبیاری نوین بهره وری را افزایش داد و کشاورز را به کشت آن راغب کرد.

وی با اشاره به موانع زیست محیطی توسعه صنعتی گفت: در بخش‌های شمالی و بیابنی استان می‌توان صنایع تبدیلی و پتروشیمی را مستقر کرد و در منماطق جنوبی که کوهستانی و جنگلی است صنایع گردشگری ایجاد کرد ضمن اینکه اگر صنایع تبدیلی را فعال کنیم کشاورز گلستانی هم می‌تواند مانند سایر استان‌ها در بخش تولید محصولات فعالیت کند و هم در بخش صنایع فرآوری مشغول کار شود.

سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد به عنوان مهمان تلفنی جذب سرمایه گذار را نیازمند بستر زیر ساخت‌هایی همچون برق و آب دانست و گفت: بدون تامین برق و آب سرمایه گذاران نمی‌توانند در منطقه آزاد اینچه برون کارخنجات خود را مستقر کنند.

وی در بخش دیگر از سخنان خودیکی از موانع دیگر سرمایه گذاری را موانع قانونی دستگاه‌های دولتی دانست که از تشکیل شبکه اقتصادی لازم و زنجیره‌های اقتصادی جلوگیری می‌کنند و باید موانع قانونی برداشته شود.

خاندوزی همچنین افزود: اولویت توسعه صنایع باید با مزیت‌های اقتصادی منطقه، اکوسیستم و زیست بوم استان هماهنگ باشد و ما اگر بستر‌های لازم را برای سرمایه گذاری مردم فراهم کنیم نیازی به اعتبارات اندک و قطره چکانی دولت نخواهیم داشت.

ساداتی از فعالان اقتصادی گلستان به عنوان مهمان تلفنی برنامه حمایت مستمر دولت از سرمایه گذاری در تمام مراحل کار تا تولید محصول را ضروری دانست و افزود: اگر این حمایت‌ها مستمر نباشد و تنها به صدور مجوز محدود بماند سرمایه گذاران جدید هم بعد از مدتی مانند سرمایه گذاران قبلی درگیر مشکلات خواهند شد و نمی‌توانند به تولید محصول بپردازند.

کیانمهر معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به کاهش مدت زمان صدور مجوز ار ۳۹ روز به ۲۲ روز گفت: ما برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن می‌کنیم و ظرف یک هفته تمام مجوز‌ها را ضادر می‌کنیم و هیچ مسئولی بجز استاندار و معاون اقتصادی حق نه گفتن به هیچ سرمایه گذاری را ندارد.

سنگدوینی با اشاره به رفع مشکلات حقوق پتروشیمی گلستان از موافقت سران قوای سه گانه با ساخت آن خبر داد.