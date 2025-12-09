روز میلادت، بهانه‌ای است برای دیده شدن زن و مادر؛ بانوی آب و آیینه!

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز و در مراسمی از ۱۵ بانوی نمونه استان، تقدیر شد.

امروز و طی مراسمی؛ از ۱۵ بانوی نمونه در جنگ دوازه روزه و اسوه صبر و استقامت، تجلیل شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در مراسم تجلیل از بانوان و مادران ایلامی، گفت: مادران شهدا با صبوری و شجاعت؛ نه تنها فرزندان خود را به خوبی و با تربیت دینی و عِرق ملی، پرورش داده‌اند؛ بلکه در سخت‌ترین شرایط؛ از آرمان‌های انقلاب در راه آزادی و استقلال کشور نیز، دفاع کرده‌اند.

سرهنگ «محمدحسین فولادی» اظهار کرد: همسران شهدا نیز با عشق و وفاداری خود، همواره در کنار همسرانشان، ایستاده‌اند و در ادامه راه آنها، چراغ امید را روشن نگه داشته‌اند.

رحیمی، مدیر کل بنیاد شهید نیز در این مراسم، مادران و همسران شهدا را الگوی صبر و استقامت در جامعه دانست و گفت: تجلیل از این مادران نمونه، وظیفه همه است.