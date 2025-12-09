مدیر جهاد کشاورزی مرند گفت:با توجه به عدم بارش‌ها و خشکسالی‌های چند ساله شاهد از چرخه خارج شدن بیشتر قنات‌ها از دوره آب دهی بودیم که کار احیا، لایروبی و مرمت قنات‌هایی که از چرخه آب دهی خارج شده بودن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،الهیاری گفت:تعداد ۹ قنات مجددا به چرخه آب دهی برای کشاورزی احیا شدند که برای آنها با مشارکت خود کشاورزان ۳ میلیارد تومان هزینه شد.

وی گفت: ۳۱۰ قنات در سطح منطقه وجود دارد که متاسفانه بیشتر این قنات‌ها به علت خشکسالی و عدم بارش‌ کم آب و یا بی آب شدن و در مرحله خشک شدن کامل هستند.

الهیاری گفت:کشاورزان با توجه به شرایط آب و هوایی و تغییر اقلیم بارش‌ها باید شیوه کشاورزی سنتی را تغییر داده و محصولات گلخانه ای را جایگزین محصولات پر آب بر نمایند.