لایروبی و مرمت قنات ها در یامچی
مدیر جهاد کشاورزی مرند گفت:با توجه به عدم بارشها و خشکسالیهای چند ساله شاهد از چرخه خارج شدن بیشتر قناتها از دوره آب دهی بودیم که کار احیا، لایروبی و مرمت قناتهایی که از چرخه آب دهی خارج شده بودن آغاز شد.
وی گفت: ۳۱۰ قنات در سطح منطقه وجود دارد که متاسفانه بیشتر این قناتها به علت خشکسالی و عدم بارش کم آب و یا بی آب شدن و در مرحله خشک شدن کامل هستند.
الهیاری گفت:کشاورزان با توجه به شرایط آب و هوایی و تغییر اقلیم بارشها باید شیوه کشاورزی سنتی را تغییر داده و محصولات گلخانه ای را جایگزین محصولات پر آب بر نمایند.