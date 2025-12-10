رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز گفت:هدف اصلی مرکز مشاوره و سبک زندگی این دانشگاه ایجاد محیطی آرام، ایمن و علمی برای پرداختن به مسائل روان‌شناختی جامعه دانشگاهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز گفت: مرکز مشاوره تمرکز ویژه‌ای بر دو محور اصلی دارد: پیشگیری از آسیب‌های روانی و مداخله در بحران‌های روان‌شناختی؛ دو رویکردی که با همکاری بخش‌های مختلف دانشگاه به‌صورت نظام‌مند دنبال می‌شوند.

این فعالیت‌ها نه‌تنها در سطح مدیریت بحران بلکه در آموزش، توانمندسازی و حمایت‌های روزمره دانشجویان گسترش یافته‌ است.

این فعالیت‌ها نه‌تنها در سطح مدیریت بحران بلکه در آموزش، توانمندسازی و حمایت‌های روزمره دانشجویان گسترش یافته‌ است. در بخش پیشگیری، مرکز مشاوره دانشگاه شیراز با تقویت شبکه‌ی مشاوران فعال در خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها گام بزرگی برداشته است.

به گفته‌ی رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه، در هر دانشکده، دفتر ارتقا و مشاوره ایجاد شده تا مشاوران بتوانند در محیط‌های دانشجویی خدمات روان‌شناختی شایسته‌ای ارائه دهند و برنامه‌ها و کارگاه‌های توانمندسازی اجرا نمایند. این اقدام، دسترسی سریع و آسان دانشجویان به مشاوره‌های تخصصی را فراهم کرده است.

وی از ارتقاء فعالیت‌های کانون همیاران سلامت روان در دانشگاه شیراز خبر داد و گفت: مرکز مشاوره دانشگاه شیراز افزون‌بر مشاوران تخصصی، با فعال‌سازی این کانون، بدنه دانشجویی را در مسیر فرهنگ‌سازی، آموزش و مشاوره یاری گرفته است.

کانون همیاران سلامت روان دانشگاه با برگزاری برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ترویجی، نقشی مؤثر در افزایش آگاهی و روحیه‌ی جمعی دانشجویان ایفا می‌کند.

رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز تأکید کرد: این دانشگاه در زمینه‌ی مداخله در بحران، با بهره‌گیری از استانداردهای علمی و جهانی عمل می‌کند. حضور چندبرابری مشاوران در خوابگاه‌ها، ارتباط مستقیم با استادان، همکاری با خانواده‌ها، تشکیل جلسات تخصصی برای ارزیابی و شناسایی دانشجویان در معرض آسیب و نشست‌های هم‌اندیشی با هیئت‌رئیسه و مسؤولان دانشگاه، برگزاری‌ وبینارهای تخصصی ویژه دانشگاهیان، تهیه و توزیع محتواهای آموزشی و بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی و نشست‌های صمیمانه با دانشجویان ازجمله‌ی اقدامات مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز در ماه‌های اخیر بوده است.