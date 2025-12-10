خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید شبانه از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام، ضمن بررسی آمادگی نیرو‌ها و تجهیزات، بر ضرورت ارتقای سطح خدمات ایمنی و واکنش سریع در حوادث تأکید کرد. به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید شبانه از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام، ضمن بررسی آمادگی نیرو‌ها و تجهیزات، بر ضرورت ارتقای سطح خدمات ایمنی و واکنش سریع در حوادث تأکید کرد.

در این بازدید، استاندار ضمن گفتگو با کارکنان شیفت، از روند آماده‌باش نیروها، تجهیزات عملیاتی، خودرو‌های امدادی و شرایط حضور و استقرار واحد‌های مختلف آتش‌نشانی مطلع شد.

گفتنی است همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تا پایان بارش‌ها در آماده باش هستند.