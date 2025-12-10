بازدید سرزده استاندار ایلام از دستگاههای خدمات رسان
استاندار ایلام بامداد چهارشنبه و در پی هشدار سطح قرمز هواشناسی از دستگاههای خدمات رسان از جمله آتش نشانی ایلام بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید شبانه از سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام، ضمن بررسی آمادگی نیروها و تجهیزات، بر ضرورت ارتقای سطح خدمات ایمنی و واکنش سریع در حوادث تأکید کرد.
در این بازدید، استاندار ضمن گفتگو با کارکنان شیفت، از روند آمادهباش نیروها، تجهیزات عملیاتی، خودروهای امدادی و شرایط حضور و استقرار واحدهای مختلف آتشنشانی مطلع شد.
گفتنی است همه دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران تا پایان بارشها در آماده باش هستند.