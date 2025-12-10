پخش زنده
معاون بهره برداری شرکت توزیع برق فارس گفت: با راه اندازی نیروگاههای خورشیدی برای ۳ هزار و ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم ذر استان شغل ایحاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: از آغاز طرخ ساخت نیروگاههای خورشیدی انشعابی در سال ۱۳۹۴ تاکنون، تعداد نیروگاههای متصل شده به شبکه توزیع نیروی برق فارس به ۳ هزار و ۷۰ نیروگاه رسیده است.
زارع خفری تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون، هزار و ۳۶ نیروگاه خورشیدی خانگی و کشاورزی جدید با مجموع ظرفیت ۶۴۰۰ کیلووات (معادل ۶.۴ مگاوات) به شبکه توزیع نیروی برق استان متصل شده است که نقش مهمی در تامین بخشی از نیاز انرژی مشترکین ایفا میکنند.
مهدی زارع خفری، افزود: با راه اندازی این نیروگاهها برای ۳ هزار و ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایحاد شده است.
زارع خفری تصریح کرد: شهرستانهای فسا با ۴۵۵ سامانه، اقلید با ۲۸۳ و بوانات با ۲۲۰ سامانه، بالاترین میزان نصب سامانههای خورشیدی در استان را دارند.
این مقام مسئول توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از ضروریترین نیازهای امروز کشور اعلام کرد و افزود: علاوه بر نیروگاههای خورشیدی خانگی (کوچک مقیاس)، تعداد ۹ نیروگاه بزرگ خورشیدی نیز به ظرفیت ۱۱.۸ مگاوات هم اکنون در سطح استان فعال است.