رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز از سوی ستاد مدیریت بحران استان، توصیه‌هایی را در خصوص رانندگی ایمن در شرایط جوی بارانی به شهروندان ارائه کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «کامران آرمان» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام اظهار داشت: با توجه به شدت بارش و پیش‌بینی تداوم بارش‌ها، ستاد مدیریت بحران استان هشدار سطح قرمز صادر کرده است.

وی افزود: با در نظر گرفتن شرایط جوی پیش‌ِرو، احتمال بارش‌های شدید و آب‌گرفتگی یا سیلابی شدن معابر وجود دارد؛ از این‌رو پلیس از رانندگان عزیز درخواست می‌کند ضمن رعایت دقیق مقررات، هوشیارانه و با تمرکز کامل نسبت به جلو رانندگی کنند تا از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری شود.

سرهنگ آرمان تأکید کرد: رعایت فاصله طولی مناسب بین خودرو‌ها و حرکت با سرعت مطمئنه از مهم‌ترین اصول رانندگی ایمن در شرایط بارندگی است.

همچنین از شهروندان تقاضا می‌شود جز در موارد ضروری، از تردد غیرضروری در سطح معابر شهری و جاده‌ای خودداری نمایند.