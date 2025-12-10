به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید اسماعیل طباطبایی مسئول دفتر نمایندگی در قرارگاه منطقه‌ای کربلا در این محفل انس با قرآن کریم با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها)، سه موردی را که بر اساس فرمایش ایشان محبوب دنیا هستند، بیان داشت: «تلاوت کتاب خدا، نگاه به چهره‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) و انفاق در راه خدا».

وی با بیان اوصاف شهدای اقتدار ادامه داد: ما با شهدای اخیر جنگ ۱۲ روزه زندگی کردیم، این شهیدان گرانقدر عاشق ایران و اسلام بودند، از خود رستند و به خدا پیوستند.

حجت الاسلام طباطبایی با بیان اینکه امروز عمل به سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بر همگان واجب است، تصریح کرد: «دفاع از دین باید با فهم عمیق از قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وعترت طاهرینش میسّر می‌گردد این جهاد مقدس هم جسمانی و رزمی و هم روحانی.»

وی افزود: پاسداری از انقلاب اسلامی، با بذل جان و روشنگری محقق می‌شود، پاسدار انقلاب اسلامی در جهاد تبیین و بصیرت افزایی در جامعه اسلامی پیش قدم است، پاسدار هم رزم شهید است و باید روایت رشادت‌های زندگی شهدا توسط پاسداران در بین مردم تبیین گردد.

حجت الاسلام طباطبایی در ادامه با استناد به آیاتی از قرآن کریم، بر ضرورت تقویت باور‌های دینی، اطاعت از آموزه‌های وحیانی پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) و فرامین امام خامنه‌ای مدظله العالی به پرهیز از هرگونه سکون و سازش در برابر دشمنان تأکید کرد: «قرآن کریم به ما دستور می‌دهد که در برابر دشمن با شدت عمل کنیم و نسبت به یکدیگر رئوف باشیم.»

این محافل قرآنی با تلاوت استاد حاج ایوب تمیمی و با هدف ترویج معارف قرآن کریم و تقویت روحیه دینی و انقلابی با حضور رزمندگان تیپ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و گروه ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه برگزار شد.