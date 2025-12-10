امروز و همزمان با چهل و چهارمین سالگرد شهادت آیت الله دستغیب، آرامگاه این عالم ربانی در شیراز گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم گلباران و تقدیم دسته گل به مزار شهید آیت‌الله دستغیب با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار فارس و دیگر مسئولان و مدیران، صبح امروز در جوار مضجع شریف شهید برگزار شد.

یه گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس مراسم اصلی و محوری بزرگداشت شهید دستغیب فردا پنج شنبه ۲۰ آذر، بلافاصله پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع عتیق برگزار می شود و حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی سخنرانی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک مکان گفت: همچنین یک همایش علمی صبح امروز با موضوع بررسی روش شهید دستغیب در تفسیر قرآن کریم با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار می شود.

آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، نماینده امام (ره) در فارس و امام جمعه فقید شیراز، سومین شهید محراب انقلاب اسلامی است که بیستم آذر ۱۳۶۰ به دست منافقان و در سنگر نماز جمعه به شهادت رسید.