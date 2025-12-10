پخش زنده
گلگهر سیرجان در حالی که از حریفش پیشافتاده بود با یک بازیکن بیشتر موفق به حفظ نتیجه نشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دیدار تیمهای شمسآذر قزوین و گلگهر سیرجان از ساعت 16:15 در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد و این مسابقه با گلهای رضا اسدی و سهیل فداکار با نتیجه تساوی به پایان رسید.
اخراج داریوش شجاعیان در اواسط نیمه اول برنامههای دو تیم را تغییر داد و شمسآذر با دفاعی فشردهتر و گلگهر با نفراتی بیشتر به سمت دروازه تیم میهمان حمله کرد اما نتیجه این تلاشها به سود تیم شمسآذر بود که یکبار عقب افتاد اما نتیجه را به تساوی کشاند و توانست با امتیاز از زمین مسابقه خارج شود.
گلگهر بعد از دریافت گل تلاش زیادی کرد که برنده از زمین خارج شود اما دفاع فشرده بازیکنان شمسآذر و رضایت آنها از تک امتیاز مسابقه کارشان را سخت کرد.