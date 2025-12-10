پخش زنده
امروز: -
حسین دهقان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به محرومیتزدایی، گفت: رویکرد این بنیاد حرکت به سمت توسعه پایدار، عدالت آموزشی و مشارکت مردم در مناطق کمتر برخوردار است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، وی در نشست شورای اداری استان افزود: ارزوئیه؛ بعنوان الگوی جدیدی از توسعه یافتگی پایدار معرفی می شود.
حسین دهقان گفت: به برکت نظام جمهوری اسلامی، ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار از زیرساختهایی مانند آب بهداشتی، برق، خانه بهداشت و مدرسه برخوردارند، اما با این وجود، محرومیت همچنان وجود دارد.
وی اضافه کرد:باید فضاهای آموزشی با کیفیت ساخته شود و با همافزایی میتوان مشکلات را برطرف کرد.
رحسین دهقان بیان کرد: رویکرد ما جامعهمحور است و توسعه و محرومیتزدایی با مشارکت مردم دنبال میشود.
وی گفت: قرار است با بهرهگیری از تجربیات قلعهگنج، الگوی جدیدی از توسعهیافتگی پایدار معرفی شود.