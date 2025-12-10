به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،پس از افتتاح سالن، رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه، درباره روند آماده‌سازی این فضا گفت: برای مدیریت افزایش پذیرش دانشجویان، در مدت زمانی کوتاه و با حمایت ریاست محترم دانشگاه، این سالن ایجاد شد.

دکتر فارسی‌نژاد افزود: پویایی این فضا در گرو استفاده مؤثر دانشجویان است و امیدواریم در سالنی که با هوشمندی به نام دانشجو نام‌گذاری شده، شاهد اتفاقات ارزشمند باشیم.