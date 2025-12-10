پخش زنده
مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر در دانشگاه علوم پزشکی کرمان همزمان با افتتاح رسمی سالن آمفیتئاتر «دانشجو» در دانشکده پیراپزشکی این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،پس از افتتاح سالن، رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه، درباره روند آمادهسازی این فضا گفت: برای مدیریت افزایش پذیرش دانشجویان، در مدت زمانی کوتاه و با حمایت ریاست محترم دانشگاه، این سالن ایجاد شد.
دکتر فارسینژاد افزود: پویایی این فضا در گرو استفاده مؤثر دانشجویان است و امیدواریم در سالنی که با هوشمندی به نام دانشجو نامگذاری شده، شاهد اتفاقات ارزشمند باشیم.