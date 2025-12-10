به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهنگستان هنربه مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س)، روز زن و بزرگداشت مقام مادر نمایشگاه بزرگ تجسمی «در قاب بهشت» را برگزار می‌کند.

این نمایشگاه که با بیش از ۱۰۰۰ اثر دریافتی در موضوعاتی، چون زن به عنوان مهد حیات و پناهگاه امن، حافظ فرهنگ و روایتگر حکمت، محور عاطفه و پیوند، تجلی ایثار و مجاهدت، معمار شخصیت و هویت‌ساز، کنشگر و فرهیخته اجتماعی جزو بزرگترین نمایشگاه‌های موضوعی سال محسوب می‌شود، در ۲ بخش «حضور اساتید» و «رقابت هنرمندان» آثار هنرمندان مختلف را به نمایش می‌گذارد.

در بخش «حضور اساتید» بیش از ۵۰ اثر از پیشگامان نقاشی و هنرمندانی، چون منصور قندریز، محسن وزیری‌مقدم، مسعود عربشاهی، احمد اسفندیاری، مصطفی گودرزی، عبدالحمید قدیریان، امیراحمد فلسفی، طاهر شیخ‌الحکمایی، هادی ضیاالدینی، جلیل رسولی، حمید شانس، جعفر نجبیی و غلامعلی طاهری به نمایش در می‌آید. همچنین در بخش «رقابت هنرمندان» نیز، بیش از ۲۰۰ اثر از میان آثار دریافتی در قالب‌هایی، چون نقاشی، عکاسی، خوشنویسی و حجم بر دیوار‌های گالری خیال به نمایش عمومی درمی‌آید.

نمایشگاه «در قاب بهشت» پنج‌شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴، از ساعت ۱۶ در گالری خیال موسسه صبای فرهنگستان هنر به نشانی خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شمارۀ ۱۲۵، مؤسسه فرهنگی‌هنری صبا افتتاح می‌شود و از ۲۲ آذر تا ۳ دی ۱۴۰۴ برای بازدید عموم برپا است.