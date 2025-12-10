به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ایستگاه سنجش فعال، صبح امروز با میانگین ۱۶۱ AQl وضعیت ناسالم برای همه را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه ۲۵ آبان اصفهان، کردآباد و کاوه با ۱۷۳، ولدان با ۱۵۹، هزارجریب با ۱۵۴، احمدآباد با ۱۸۴، پارک زمزم با ۱۵۵، پروین ۱۷۰، خرازی با ۱۷۸، دانشگاه صنعتی با ۱۵۲، رودکی ۱۶۹، رهنان ۱۵۸، زینبیه ۱۵۳، فیض با ۱۷۲ AQl و شهر‌های شاهین شهر با ۱۵۱، علوم پزشکی کاشان ۱۵۵ و کاشان با ۱۶۱ AQl در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه سپاهان شهر با ۱۲۲، میرزاطاهر با ۱۳۱ و قهجاورستان با ۱۰۲ AQl در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی در شهرمبارکه با ۹۶ و زرین شهر با ۸۵ AQl در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد و در حالیکه شاخص کیفی هوا در بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۳۴ AQl در وضعیت پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.