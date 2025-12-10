پخش زنده
در پی بحران هزینههای زندگی، خانوارهای انگلیسی هزینههای خود را با سریعترین سرعت در تقریباً پنج سال گذشته کاهش میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ براساس گزارش بانک "بارکلیز" در آستانه سال نو میلادی و فصل اوج خریدهای سال در انگلیس مردم در این کشور ۱.۱ درصد از خریدهای خود را امسال کم کردند. براساس نتیجه یک نظرسنجی، خانوارهای انگلیسی در ماه گذشته با به تعویق انداختن خرید کریسمس، هزینههای خود را با سریعترین سرعت در تقریباً پنج سال اخیر کاهش دادند. نبود اطمینان به بودجه دولت انگلیس، به کاهش اعتماد مصرفکننده منجر شده است به گونهای که خرید مردم انگلیس با کارت در ماه نوامبر ۱.۱ درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش از فوریه سال ۲۰۲۱ تاکنون است.
روزنامه گاردین نوشت "کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس"هم اعلام کرد از افزایش خریدهای معمول حراجیهای "جمعه سیاه" در آستانه سال نو هم خبری نبود.
گاردین افزود: فقط فروش مواد غذایی در انگلیس ۳ درصد افزایش یافت، اگرچه این افزایش کمتر از میانگین تورم است که این ماه، ۳.۶ درصد بود. انتظار میرود کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و مشکلاتی که خردهفروشان خیابانی با آن مواجهاند، بانک مرکزی انگلیس را وادار کند تا در جلسه کمیته سیاستگذاریاش در اواخر این ماه، نرخ بهره را از ۴ درصد به ۳.۷۵ درصد کاهش دهد.
کارشناسان با اشاره به استقبال اندک مردم از حراجیهای سال نو میگویند این نشان دهنده نااطمینانی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است.