به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ تقی توئی گفت: پس از اعلام مفقودی شهروندی در شهرستان گرمه، مأموران پلیس آگاهی با بررسی‌های فنی و اطلاعاتی، محل نگهداری و آخرین موقعیت فرد مفقود شده را شناسایی کردند.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات و بررسی‌ها نشان داد این فرد مورد قتل قرار گرفته و جسد وی در پشت مغازه‌ای دفن شده است، افزود: با اقدامات تخصصی، قاتل شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ توئی همچنین از کشف سلاح به کار رفته در قتل خبر داد و بیان کرد: متهم پس از دستگیری به ارتکاب قتل اعتراف کرد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.