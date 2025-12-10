به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گقت: با هر دستگاه دولتی که در افزایش قیمت لبنیات دخالت کند و با تشکل هایی که اقدام به افزایش بی ضابطه قیمت کنند قاطعانه برخورد می کنیم.

سیدمرتضی مدنی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی با موضوع نوسانات قیمت لبنیات در بازار، افزود: واحدهای متخلف در زمینه افزایش قیمت لبنیات پلمب می شوند و برخی واحدها با نصب پارچه به عنوان واحد متخلف به مردم معرفی می شوند.

وی گفت: مردم می توانند شکایت درباره قیمت لبنیات را با شماره تلفن ۱۲۴ درمیان بگذارند و کد رهگیری دریافت کنند و یا از طریق سایت tazirat135.ir شکایت خود را ثبت کنند.

کارخانه های لبنیات به سمت تولید شیرخشک صادراتی رفته اند

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار داشت: گلایه دامداران به دلیل افزایش قیمت نهاده ها به جا است اما هر کجا به موقع در زمینه تعرفه ها و نرخ گذاری قیمت ها تصمیم نگرفته ایم، تولیدکنندگان را به سمت تخلف سوق داده ایم.

مدنی تصریح کرد: هم اکنون کارخانه های لبنیات به علت گران شدن ارز به سمت تولید شیرخشک برای صادرات رفته اند، در حالی که باید سهم صادراتی کارخانه ها و میزان تولید چهار قلم کالای لبنی پرمصرف در سبد خانوار مشخص شود.

وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار نمی تواند به نرخ کالاهایی که قیمت مصوب دارد، وارد شود، گفت: تعرفه صادرات شیرخشک باید افزایش یابد تا بازار بیشتر مدیریت شود.

مدنی افزود: چرا برای شیر دامداران قیمت مصوب وجود دارد اما برای محصولات واحدهای تولیدی قیمت مصوب تعیین نمی شود؟

وی نظارت بر حوزه کالاهای اساسی را از وظایف جهاد کشاورزی خواند و ادامه داد: تعزیرات حکومتی هم در برخورد با تخلفات مجازات های مناسب و همچنین مجازات های تکمیلی دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قیمت مصوب شیرخام هنوز تغییری نکرده است و کیلویی ۲۳ هزار تومان است و قیمت مصوب چهار قلم کالای لبنی پرمصرف سبد خانوار شامل شیرپاکتی، بطری شیر یک لیتری، ماست دبه ای کم چرب و پنیر یو اف کم چرب را باید جهاد کشاورزی تصویب کند.

مدنی اضافه کرد: قیمت مصوب این چهار کالا تا پیش از این به ترتیب: ۳۱ هزار و پانصد تومان، ۳۸ هزار تومان، ۱۰۴ هزار تومان و و ۷۴ هزار و پانصد تومان بوده است.

ولنگاری در مدیریت نهاده های دامی

مدیرعامل اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی هم در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری گفت: شاهد نوعی ولنگاری در مدیریت نهاده های دامی هستیم که از دست مسئولان استانی خارج است.

صراف افزود: نهاده ها به قیمت مصوب به دست دامداران نمی رسد و دامداران بیش از ۹۵ درصد نهاده ها را از بازار آزاد تامین می کنند.

وی تصریح کرد: دامداران به عنوان تولیدکننده اصلی لبنیات نقشی در تعیین قیمت محصولات لبنی ندارند و در شرایطی که قیمت تمام شده شیرخام حدود کیلویی ۳۸ هزار تومان است، دامدار شیر را هم نمی تواند قیمت گذاری کند.

صراف ادامه داد: در روزهای اخیر قیمت سویا که قبلا ۱۹ هزار تومان بود به بالای ۷۵ هزار تومان رسیده و قیمت جو که قبلا ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود به بالای ۳۸ هزار تومان افزایش یافته است.